На очах перехожих: у Маріуполі чоловік зарізав безпритульного собаку

В Маріуполі затримали чоловіка, який познущався над безпритульним собакою. Від отриманої травми тварина померла.

Інцидент стався ввечері 13 грудня в Лівобережному районі міста. Один із місцевих мешканців зателефонував до поліції, коли побачив, як чоловік знущається над собакою.

З’ясувалося, що він схопив бездомного пса, дістав ніж і вдарив тварину у живіт.

Поліцейські, що приїхали на виклик, оперативно встановили особу нападника. Ним виявився 40-річний житель Маріуполя, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У речах чоловіка було знайдено закривавлений ніж, яким він наніс удар собаці. Пояснити причину такого жорстокого вчинку чоловік відмовився.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) КК України. За скоєне чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення. Досудове розслідування триває.