Отцовская месть: в Запорожье ищут мужчину, похитившего у матери двоих детей

В Запорожье мужчина похитил у бывшей жены двух маленьких детей, после чего скрылся из города.

История Юлии Груздовой началась несколько лет назад, когда она развелась со своим мужем Владимиром. Тогда суд не определил, с кем должны проживать маленькие Катя и Витя.

Бывший фактически насильно отобрал детей у матери, а сам вытолкал женщину на улицу. После этого Юлия добилась официального графика для посещения дочери и сына, однако Владимир его не придерживался.

Что решил суд

По словам Юлии, в последний раз она видела шестилетнюю Катю и четырехлетнего Витю в начале сентября.

И это при том, что Апелляционный суд удовлетворил жалобу женщины, и теперь дети официально должны проживать вместе с матерью.

— Когда сотрудники полиции его (Владимира. — Ред.) просили — хотя бы услышать, что с детьми все в порядке, он просто говорил: с ними все в порядке, и бросал трубку, — признается растерянная женщина.

Несмотря на то, что бывший присутствовал на судебном заседании, он продолжил игнорировать мать двух своих детей.

А несколько дней назад Юлия получила от него письмо: мужчина уехал с детьми из города, и когда вернется – неизвестно.

– Уведомляет меня о временном выезде детей с целью оздоровления и отдыха за пределы города Запорожья, – показала документ женщина.

Что будет с детьми

Полиция вместе с Юлией посетили Владимира, однако в квартире было тихо, и дверь никто не открыл. Тем временем мать уже написала заявление в полицию.

Производство открыли по ч.1 ст. 382 (Неисполнение судебного решения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок до трех лет.

— Моя старшая дочь Груздова Катя и младший сын Груздов Витя. Кате сейчас шесть с половиной, Вите – четыре с половиной года. Если кто-нибудь увидит, узнает, сообщите мне или в полицию, — попросила мать.

Мать едва сдерживает слезы: она знает, что у бывшего есть родственники в России и в оккупированном Крыму. Если он повезет детей туда, она уже никогда их не увидит.