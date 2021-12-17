Батьківська помста: в Запоріжжі шукають чоловіка, який викрав у матері двох дітей

У Запоріжжі чоловік викрав у колишньої дружини двох маленьких дітей, після чого втік із міста.

Історія Юлії Груздової почалася кілька років тому, коли вона розлучилася зі своїм чоловіком Володимиром. Тоді суд не визначив, із ким мають проживати маленькі Катя і Вітя.

Колишній фактично силоміць забрав дітей від матері, а сам випхав жінку на вулицю. Після цього Юлія домоглася офіційного графіка для відвідин доньки й сина, проте Володимир на нього не зважав.

Що вирішив суд

За словами Юлії, востаннє вона бачила шестирічну Катрусю та чотирирічного Вітю на початку вересня.

І це при тому, що Апеляційний суд задовольнив скаргу жінки, і тепер діти офіційно мають проживати разом із матір’ю.

– Коли співробітники поліції вкотре його (Володимира. – Ред.) просили – хоча б почути, що з дітьми все гаразд, він просто казав: із ними все гаразд, і кидав слухавку, – зізнається розгублена жінка.

Незважаючи на те, що колишній був присутній на судовому засіданні, він продовжив ігнорувати матір двох своїх дітей.

А кілька днів тому Юлія отримала від нього листа: чоловік поїхав із дітьми з міста, і коли повернеться – невідомо.

– Повідомляє мене про тимчасовий виїзд дітей з метою оздоровлення та відпочинку за межі міста Запоріжжя, – показала документ жінка.

Що буде з дітьми

Поліція разом із Юлією навідалися до Володимира у гості, проте у квартирі було тихо, і дверей ніхто не відчинив. Тим часом матір вже написала заяву до поліції.

Там відкрили провадження за ч.1 ст. 382 (Невиконання судового рішення) КК України. Санкція статті передбачає штраф від 500 до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або позбавлення волі на строк до трьох років.

– Моя старша донька Груздова Катруся та молодший син Груздов Вітя. Каті зараз шість із половиною, Віті – чотири з половиною роки. Якщо хтось побачить, дізнається, повідомте мене або поліцію, – попросила матір.

Матір ледве стримує сльози: вона знає, що колишній має родичів у Росії та в окупованому Криму. Якщо він повезе дітей туди, вона може вже ніколи їх не побачити.