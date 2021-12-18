В Черкасской области задержали убийцу 43-летнего мужчину. Ею оказалась несовершеннолетняя односельчанка погибшего.

Инцидент произошел в селе Новый Город, что недалеко от Умани. Соседи случайно увидели окровавленное тело мужчины перед дверью собственного дома.

По выводам судмедэкспертизы, он погиб в результате нанесенных тяжких телесных повреждений.

Конфликт с отчимом подруги

Полицейским понадобилось несколько дней, чтобы разыскать убийцу. Все улики оказались против 16-летней девушки, близко дружившей с падчерицей погибшего.

В тот вечер подозреваемая пришла к ней в гости, где вдвоем девушки, по предварительной информации, распивали спиртное.

В какой-то момент у 16-летней девушки возник конфликт с отчимом подруги. Сначала она побила старшего мужчину ногами, после чего вышла на улицу за деревянной палкой.

Ею девушка добила отчима подруги: на месте убийства следователи обнаружили обломки той же палки.

В совершенном 16-летняя школьница призналась. Сейчас следствие устанавливает, где в момент издевательств над мужем находилась его падчерица и не была ли она подельницей своей подруги.

Ногами и палкой: на Черкасчине 16-летняя девушка до смерти забила отчими своей подруги / 3 фотографии

Что говорят в полиции

По данному факту было открыто производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Девушка уже получила сообщение о подозрении, в ближайшее время суд изберет для нее меру пресечения.

Если вина несовершеннолетней будет доказана, ей грозит от семи до десяти лет за решеткой.