В Черкаській області затримали вбивцю 43-річного чоловіка. Нею виявилася неповнолітня односельчанка загиблого.

Інцидент стався у селі Нове Місто, що поблизу Умані. Сусіди випадково побачили закривавлене тіло чоловіка перед дверима власного будинку.

За висновками судмедекспертизи, він загинув внаслідок нанесених тяжких тілесних ушкоджень.

Конфлікт з вітчимом подруги

Поліцейським знадобилося декілька днів, щоб розшукати вбивцю. Усі докази виявилися проти 16-річної дівчини, яка близько товаришувала із падчеркою загиблого.

Того вечора підозрювана прийшла до неї у гості, де удвох дівчата, за попередньою інформацією, розпивали спиртне.

В якийсь момент у 16-річної дівчини виник конфлікт із вітчимом подруги. Спочатку вона побила старшого чоловіка ногами, після чого вийшла на вулицю за дерев’яною палицею.

Нею дівчина добила вітчима подруги: на місці вбивства слідчі виявили уламки тієї самої палиці.

У скоєному 16-річна школярка зізналася. Зараз слідство встановлює, де у момент знущань над чоловіком перебувала його падчерка і чи не була вона спільницею своєї подруги.

Ногами і палицею: на Черкащині 16-річна дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги / 3 фотографии

Що кажуть у поліції

За даним фактом було відкрито провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Дівчина вже отримала повідомлення про підозру, найближчим часом суд обере для неї запобіжний захід.

Якщо вину неповнолітньої буде доведено, їй загрожує від семи до десяти років за ґратами.