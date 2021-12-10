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Во Львовской области мужчина убил беременную жену и пытался перерезать себе горло

Людмила Богданова редактор ленты
Во Львовской области мужчина убил беременную жену и пытался перерезать себе горло

Утром 10 декабря житель одного из сел Самборского Львовской области убил 31-летнюю беременную жену.

Предварительно установлено, что во время конфликта 40-летний мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений. В результате полученных травм она скончалась. В это время в доме находилась 10-летняя дочь супругов.

Девочка испугалась, выпрыгнула из дома через окно и побежала к дедушке с бабушкой, которые сообщили об инциденте в полицию. Правоохранители прибыли в дом семьи, но обнаружили женщину мертвой.

После совершенного 40-летний мужчина пытался совершить самоубийство. Он хотел перерезать горло, но его госпитализировали в больницу с раной шеи.

Против мужчины возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. По делу назначены экспертизы, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Жителю Львовской области грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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