На окровавленной подушке: киевлянина осудили за случайное убийство девушки во время секса

В Киеве осудили мужчину, который во время полового акта случайно убил свою девушку.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в квартире многоэтажки в районе Караваевых Дач.

После встречи влюбленные решили продолжить вечер в гостях у девушки. После выпитого алкоголя они несколько раз вступили в половую связь, последняя из которых — неестественным способом.

– Он стал сзади потерпевшей, при этом одной рукой держал ее за талию, а другой закрыл ей рот и нос. После того как он удовлетворил свои потребности, отпустил тяжело дышащую потерпевшую. Он пошел на кухню, а когда вернулся, обнаружил потерпевшую не подающей признаков жизни, а изо рта у нее текла кровь, — говорится в судебном решении.

Поняв, что произошло, мужчина немедленно вызвал скорую помощь. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть женщины.

Позже судмедэксперт подтвердил, что смерть наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия отверстий носа и рта.

В судебном решении отмечено, что обвиняемый полностью признал свою вину и не отрицал фактических обстоятельств дела. Судя по этому, суд признал его виновным и назначил испытательный срок в пять лет.

Источник: ЕГРСР