Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

В магазине под Черкассами мужчина ранил ножом четырех человек

Валентина Летяк редактор ленты
швидка допомога

В сельском магазине в Черкасской области мужчина с ножом напал на посетителей.

Это произошло 19 декабря около 22.30 в селе Скородистик Ирклиевской сельской общины, сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета.

Нападающий ранил четырех мужчин. На место происшествия выехали три скорых.

Медики на месте оказали помощь раненым и доставили их в Чернобаевскую многопрофильную больницу.

У 29-летнего мужчины – ножевое ранение грудной клетки и резаная рана головы, у 38-летнего – сквозная рана щеки.

Еще у одного мужчины 30 лет также резаная рана щеки, а у его ровесника – резаная рана головы, колотая рана грудной клетки и плеча.

Читайте
Нож остался в голове: в селе под Черкассами мужчина зарезал свою жену из-за водки

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка