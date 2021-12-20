В магазине под Черкассами мужчина ранил ножом четырех человек

В сельском магазине в Черкасской области мужчина с ножом напал на посетителей.

Это произошло 19 декабря около 22.30 в селе Скородистик Ирклиевской сельской общины, сообщает Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета.

Нападающий ранил четырех мужчин. На место происшествия выехали три скорых.

Медики на месте оказали помощь раненым и доставили их в Чернобаевскую многопрофильную больницу.

У 29-летнего мужчины – ножевое ранение грудной клетки и резаная рана головы, у 38-летнего – сквозная рана щеки.

Еще у одного мужчины 30 лет также резаная рана щеки, а у его ровесника – резаная рана головы, колотая рана грудной клетки и плеча.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР