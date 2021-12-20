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У магазині під Черкасами чоловік поранив ножем чотирьох людей

Валентина Летяк редакторка стрічки
швидка допомога

У сільському магазині на Черкащині чоловік з ножем напав на відвідувачів.

Це сталося 19 грудня близько 22.30 у селі Скородистик Іркліївської сільської громади, повідомляє Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради.

Нападник поранив чотирьох чоловіків. На місце події виїхали три швидкі.

Медики на місці надали допомогу пораненим і доправили їх до Чорнобаївської багатопрофільної лікарні.

У 29-річного чоловіка – ножове поранення грудної клітки та різана рана голови, у 38-річного – наскрізна рана щоки.

Ще у одного чоловіка 30 років також різана рана щоки, а у його ровесника – різана рана голови, колота рана грудної клітки та плеча.

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Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР

Фото: УНІАН

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