Рубил елки на продажу: под Нежином мужчина повредил 15 могил на кладбище

На Черниговщине в канун праздников мужчина решил заработать на продаже елок. Для этого он срубил десятки новогодних деревьев на кладбище.

Инцидент произошел в селе Хомы под Нежином. В полицию обратились местные жители, чьи родные были похоронены на кладбище за селом.

Выяснилось, что предприниматель, срубая елки, повредил 15 могил. Правоохранители зафиксировали сломанные кресты, поврежденные памятники и ограждения могил.

– На захоронениях находились спиленные ветки деревьев, а также следы от колес техники. Также на территории кладбища обнаружены пни и фрагменты спиленных деревьев, говорится в сообщении.

Никаких подробностей о личности задержанного горе-предпринимателя в полиции не предоставили.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.297 (Надругательство над могилами) УК Украины. Если вину мужчины докажет суд, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Следователи не исключают, что предпринимателю придется нести ответственность и за несанкционированный сруб деревьев.