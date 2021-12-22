Рубав ялинки на продаж: під Ніжином чоловік пошкодив 15 могил на кладовищі

У Чернігівській області напередодні свят чоловік вирішив заробити на продажі ялинок. Для цього він зрубав десятки новорічних дерев на кладовищі.

Інцидент стався у селі Ховми під Ніжином. До поліції звернулися місцеві мешканці, чиїх рідних було поховано на цвинтарі за селом.

З’ясувалося, що підприємець, зрубуючи ялинки, пошкодив 15 могил. Правоохоронці зафіксували зламані хрести, пошкоджені пам’ятники та огорожі могил.

– На похованнях знаходились спиляні гілки дерев, а також сліди від коліс техніки. Також на території кладовища виявлені пні та фрагменти спиляних дерев, – йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць про особу затриманого горе-підприємця у поліції не надали.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.297 (Наруга над могилами) КК України. Якщо вину чоловіка доведе суд, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Слідчі не виключають, що підприємцю доведеться нести відповідальність і за несанкціонований зруб дерев.