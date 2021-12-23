14-летнюю жительницу Белгород-Днестровского района Одесской области госпитализировали с ожогами лица и рук после взрыва в доме.

По предварительной информации, чрезвычайное происшествие произошло, когда девушка открыла дверцу печи, а ее 9-летний брат бросил внутрь аэрозольный баллон.

Еще двое детей, находившихся с несовершеннолетней в комнате, не пострадали.

Сведения о происшествии правоохранители зарегистрировали в установленном законом порядке.

Сейчас они определяются с правовой квалификацией и устанавливают все обстоятельства травмирования 14-летней девочки.