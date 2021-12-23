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Брат кинув у піч аерозоль: під Одесою від вибуху постраждала 14-річна дівчина

Тетяна Забожко редакторка стрічки
лікарня

14-річну жительку Білгород-Дністровського району Одеської області госпіталізували з опіками обличчя та рук після вибуху в будинку.

За попередньою інформацією, надзвичайна подія сталася, коли дівчина відчинила дверцята печі, а її 9-річний брат кинув всередину аерозольний балон.

Ще двоє дітей, які перебували з неповнолітньою в кімнаті, не постраждали.

Відомості про подію правоохоронці зареєстрували в установленому законом порядку.

Нині вони визначаються з правовою кваліфікацією та встановлюють всі обставини травмування 14-річної дівчини.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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