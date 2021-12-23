14-річну жительку Білгород-Дністровського району Одеської області госпіталізували з опіками обличчя та рук після вибуху в будинку.

За попередньою інформацією, надзвичайна подія сталася, коли дівчина відчинила дверцята печі, а її 9-річний брат кинув всередину аерозольний балон.

Ще двоє дітей, які перебували з неповнолітньою в кімнаті, не постраждали.

Відомості про подію правоохоронці зареєстрували в установленому законом порядку.

Нині вони визначаються з правовою кваліфікацією та встановлюють всі обставини травмування 14-річної дівчини.