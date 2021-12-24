Играли на тонком льду: двое детей утонули в ставке на Херсонщине

В четверг, 23 декабря, в селе Раздольное Каховского района Херсонской области в ставку утонуло двое детей.

В 21:10 спасатели получили информацию об исчезновении двух несовершеннолетних 2013 года рождения. По данным полиции, дети могли утонуть, играя на тонком льду.

В ставку в селе Раздольное прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Тело одного ребенка нашли и изъяли из водоема. Другого ребенка еще ищут.

От ГСЧС на месте работают четыре человека и две единицы техники, в том числе одна лодка.

В октябре в харьковском карьере утонул рыбак. 44-летний мужчина ушел на рыбалку и домой не вернулся.

Его тело обнаружили в водоеме через две недели. Труп пропавшего случайного мужчины обнаружил другой рыбак.

Спасатели смогли достать тело мужчины с помощью резиновой лодки. Тело погибшего было передано для проведения следственных действий и медицинских экспертиз.

В ГСЧС призывают быть осторожными и ответственными на воде.

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