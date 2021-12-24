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Гралися на тонкій кризі: двоє дітей потонули у ставку на Херсонщині

Людмила Богданова редакторка стрічки
Гралися на тонкій кризі: двоє дітей потонули у ставку на Херсонщині

У четвер, 23 грудня, у селі Роздольне Каховського району Херсонської області у ставку потонуло двоє дітей.

О 21.10 рятувальники отримали інформацію про зникнення двох неповнолітніх 2013 року народження. За даними поліції, діти могли потонути, граючись на тонкій кризі.

До ставка у селі Роздольне прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тіло однієї дитини знайшли та вилучили з водойми. Другу дитину ще шукають.

Від ДСНС на місці працюють чотири особи та дві одиниці техніки, зокрема один човен.

У жовтні у харківському кар’єрі потонув рибалка. 44-річний чоловік пішов на риболовлю і додому не повернувся.

Його тіло знайшли у водоймі через два тижні. Труп зниклого чоловіка випадкового виявив інший рибалка.

Рятувальники змогли дістати тіло чоловіка за допомогою гумового човна. Тіло загиблого передали для проведення слідчих дій та медичних експертиз.

У ДСНС закликають бути обережними та відповідальними на воді.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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