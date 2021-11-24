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Факты / Происшествия

Судно с мигрантами затонуло в Ла-Манше, десятки человек погибли

Анастасия Гевко редактор ленты
Судно с мигрантами затонуло в Ла-Манше, десятки человек погибли

 У берегов Кале в Ла-Манше затонула лодка, на которой находилось около 50 мигрантов, направлявшихся в Великобританию. Местные СМИ сообщают о десятках погибших. 

– Я знаю, что на этой лодке было 50 человек. Я слышал, что 30 человек погибли и около пяти или шести человек были найдены, – сказал начальник портов Кале и Болтон Жан-Марк Пюиссо.

Заместитель главы регионального транспорта и мэр Тетегема, расположенного недалеко от Дюнкерка, Франк Дерсин предупредил, что количество умерших не окончательное – многие тела еще могут находиться в воде.

 

Сообщается, что лодка была перегружена людьми, в том числе там были женщины и дети. 

 

Она перевернулась в бурном море из-за дождя и холодной погоды и была обнаружена рыбаками. После этого на место прибыли три судна береговой охраны и вертолет.

Трагедию называют самой крупной по числу потерь человеческих жизней в результате перехода мигрантов через Ла-Манш. 

Предыдущим максимумом была семья из пяти курдов-иранцев, которые утонули в октябре прошлого года.

Ранее в этом году утонули, пытаясь добраться до Британии, в общей сложности 14 человек.

Источник: Daily Mail, Independent

Фото: Скріншот відео TRT World Now

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