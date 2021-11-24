Судно с мигрантами затонуло в Ла-Манше, десятки человек погибли

У берегов Кале в Ла-Манше затонула лодка, на которой находилось около 50 мигрантов, направлявшихся в Великобританию. Местные СМИ сообщают о десятках погибших.

– Я знаю, что на этой лодке было 50 человек. Я слышал, что 30 человек погибли и около пяти или шести человек были найдены, – сказал начальник портов Кале и Болтон Жан-Марк Пюиссо.

Заместитель главы регионального транспорта и мэр Тетегема, расположенного недалеко от Дюнкерка, Франк Дерсин предупредил, что количество умерших не окончательное – многие тела еще могут находиться в воде.

UPDATE: Death toll from sunken migrant boat rises to over 30. Search efforts are still continuing in the English Channel near France’s Calais for more bodies pic.twitter.com/ljlZaOdAnf — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 24, 2021

Сообщается, что лодка была перегружена людьми, в том числе там были женщины и дети.

Migrants Feared Dead After Boat Capsizes in English Channelhttps://t.co/EeTMKtjCDD — Layaria (@LayariaNetwork) November 24, 2021

Она перевернулась в бурном море из-за дождя и холодной погоды и была обнаружена рыбаками. После этого на место прибыли три судна береговой охраны и вертолет.

Трагедию называют самой крупной по числу потерь человеческих жизней в результате перехода мигрантов через Ла-Манш.

Предыдущим максимумом была семья из пяти курдов-иранцев, которые утонули в октябре прошлого года.

Ранее в этом году утонули, пытаясь добраться до Британии, в общей сложности 14 человек.

Источник: Daily Mail, Independent

Фото: Скріншот відео TRT World Now