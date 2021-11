Судно с мигрантами затонуло в Ла-Манше, десятки человек погибли

У берегов Кале в Ла-Манше затонула лодка, на которой находилось около 50 мигрантов, направлявшихся в Великобританию. Местные СМИ сообщают о десятках погибших.

Заместитель главы регионального транспорта и мэр Тетегема, расположенного недалеко от Дюнкерка, Франк Дерсин предупредил, что количество умерших не окончательное – многие тела еще могут находиться в воде.

UPDATE: Death toll from sunken migrant boat rises to over 30. Search efforts are still continuing in the English Channel near France’s Calais for more bodies pic.twitter.com/ljlZaOdAnf

— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 24, 2021