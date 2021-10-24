Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Харькове нашли мертвым мужчину, который две недели назад ушел на рыбалку и исчез

В Харькове нашли мертвым мужчину, который две недели назад ушел на рыбалку и исчез

В харьковском карьере нашли тело 44-летнего мужчины, который ушел на рыбалку две недели назад и не вернулся домой.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, труп обнаружил случайный рыбак в карьере Дружба, расположенном по адресу проспект Гагарина.

В Харькове нашли мертвым мужчину, который ушел на рыбалку и исчез

44-летний гражданин ушел на рыбалку еще вечером в субботу, 9 октября, то есть более двух недель назад. Его искали все это время, пока его тело случайно не обнаружил другой рыбак.

Спасатели смогли достать труп мужчины из воды с помощью резиновой лодки. Тело погибшего передали для проведения следственных действий и медицинских экспертиз.

В спасательной службе отметили, что в большинстве случаев люди погибают на воде из-за своей неосторожности, призвав быть осторожными и ответственными.

Читайте
В Одесской области утонул мужчина из-за пойманной огромной рыбы

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка