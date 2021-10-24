В Харькове нашли мертвым мужчину, который ушел на рыбалку и исчез

В харьковском карьере нашли тело 44-летнего мужчины, который ушел на рыбалку две недели назад и не вернулся домой.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, труп обнаружил случайный рыбак в карьере Дружба, расположенном по адресу проспект Гагарина.

44-летний гражданин ушел на рыбалку еще вечером в субботу, 9 октября, то есть более двух недель назад. Его искали все это время, пока его тело случайно не обнаружил другой рыбак.

Спасатели смогли достать труп мужчины из воды с помощью резиновой лодки. Тело погибшего передали для проведения следственных действий и медицинских экспертиз.

В спасательной службе отметили, что в большинстве случаев люди погибают на воде из-за своей неосторожности, призвав быть осторожными и ответственными.