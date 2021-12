В Кении автобус утонул в реке: более 20 жертв

В Кении 4 декабря произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого погибли минимум 23 человека.

Транспортное средство, перевозившее людей на свадьбу, съехало с моста, который был затоплен водой, в реку.

Почти сразу автобус полностью оказался под водой. Очевидцы бросились спасать людей, не дожидаясь сотрудников экстренных служб.

На момент аварии в транспортном средстве находились около 60 человек, из которых 17 удалось спасти. Позже из воды были извлечены тела 23 жертв.

Поиски остальных пассажиров продолжаются. Спасательная операция затруднена сильным течением.

My heart bleeds for the innocent souls we lost today at the Enziu River tragedy in Mwingi, Kitui County, and those recuperating in hospital. It is a painful loss.

May God bless the souls of the departed, and strengthen the injured, and their families. pic.twitter.com/qMZYG9O0I8

— Ben Mulwa (@BenMulwa) December 4, 2021