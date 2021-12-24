Убийство и пытки маленьких детей: на Черниговщине горе-отец получил пожизненное

В Черниговской области к пожизненному лишению свободы приговорили мужчину, который жестоко убил родную дочь в канун ее первого дня рождения. В тот же день он искалечил двухлетнего сына и выбросил его из дома на мороз.

Ужасный инцидент произошел 23 октября 2015 года в селе Старая Рудня. Мужчину, который распивал спиртное у себя дома, начали “доставать” двое маленьких детей.

Матери в то время дома не было. Разъяренный отец вынес младенца на улицу и изо всех сил ударил головой о крыльцо. Девочка погибла мгновенно: на следующий день ей должен был исполниться один год.

После этого горе-отец с особой жестокостью избил собственного сына, вызвав переломы рук и ног.

Двухлетнего мальчика без сознания он так же выбросил из дома. В тот вечер на улице уже были заморозки.

Когда вернулась мать, она с ужасом увидела двоих замученных детей, лежащих у двери дома.

Немедленно приехавшие на вызов медики успели спасти жизнь ее двухлетнего сына, однако девочка уже была мертвой.

Что решил суд

Ювенальные прокуроры в судах разных инстанций доказывали вину обвиняемого в течение 6 лет.

Процедуру усложняло то, что мужчина отрицал свою вину, подавая апелляционные жалобы одну за другой. Резонансное дело дошло даже до Верховного Суда, вернувшего дело на повторное рассмотрение.

23 декабря мужчина признали виновным в убийстве малолетнего ребенка и покушение на убийство малолетнего ребенка и все же утвердили пожизненное заключение.

В то же время, осужденный снова может обжаловать приговор.

Источники: Черниговская областная прокуратура, Высокий Вал