Вбивство і катування маленьких дітей: на Чернігівщині горе-батько отримав довічне

У Чернігівській області до довічного позбавлення волі засудили чоловіка, який жорстоко вбив рідну доньку в переддень її першого дня народження. Того ж дня він скалічив дворічного сина і викинув його з хати на мороз.

Жахливий інцидент стався 23 жовтня 2015 року у селі Стара Рудня. Чоловіка, який розпивав спиртне у себе вдома, почали “діставати” двоє маленьких дітей.

Матері у той час в будинку не було. Розлючений батько виніс немовля на вулицю і зі всієї сили вдарив головою об ґанок. Дівчинка загинула миттєво: наступного дня їй мав виповнитися один рік.

Після цього горе-батько з особливою жорстокістю побив власного сина, спричинивши переломи рук та ніг.

Непритомного дворічного хлопчика він так само викинув із дому. Того вечора на вулиці вже були заморозки.

Коли повернулася матір, вона з жахом побачила двох закатованих дітей, які лежали біля дверей будинку.

Медики, що негайно приїхали на виклик, встигли врятувати життя її дворічного сина, однак дівчинка вже була мертвою.

Що вирішив суд

Ювенальні прокурори у судах різних інстанцій доводили вину обвинуваченого протягом 6 років.

Процедуру ускладнювало те, що чоловік заперечував свою вину, подаючи апеляційні скарги одну за одною. Резонансна справа дійшла навіть до Верховного Суду, який повернув справу на повторний розгляд.

23 грудня чоловіка визнали винним у вбивство малолітньої дитини та замах на вбивство малолітньої дитини і все ж затвердили довічне ув’язнення.

Водночас засуджений знову може оскаржити вирок.

Джерела: Чернігівська обласна прокуратура, Високий Вал