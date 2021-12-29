Поезд №58 Ворохта – Киев задерживается из-за пожара на хлебоприемном комбинате в Чорткове Тернопольской области.
Поезд прибыл к станции в 20.56. О времени задержки поезда в Укрзализныце обещают сообщить дополнительно.
В результате пожара на хлебокомбинате, что находится вплотную к железнодорожным путям, на рельсы упали конструктивные элементы транспортерной линии хлебоприемного предприятия (подачи зерна и круп).
Пожар на складе комбината хлебопродуктов в городе Чортков Тернопольской области произошел 28 декабря в 19.25.
По данным ГСЧС, загорелась крыша на площади около 1 300 кв. м.
Пожар локализовали в 20.50, однако тушение пожара продолжается. С огнем борются 35 спасателей с помощью восьми единиц техники.
В настоящее время известно, что спасатели предотвратили распространение огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо.
Основные силы сосредоточены на защите от огня второй части складского здания и рядом стоящего здания железнодорожного депо.
Жертв и пострадавших нет.
Источник: Укрзализныця, ГСЧС
Фото: Укрзализныця, ГСЧС