Поезд №58 Ворохта – Киев задерживается из-за пожара на хлебоприемном комбинате в Чорткове Тернопольской области.

Поезд прибыл к станции в 20.56. О времени задержки поезда в Укрзализныце обещают сообщить дополнительно.

В результате пожара на хлебокомбинате, что находится вплотную к железнодорожным путям, на рельсы упали конструктивные элементы транспортерной линии хлебоприемного предприятия (подачи зерна и круп).

Пожар на складе комбината хлебопродуктов в городе Чортков Тернопольской области произошел 28 декабря в 19.25.

По данным ГСЧС, загорелась крыша на площади около 1 300 кв. м.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Пожар локализовали в 20.50, однако тушение пожара продолжается. С огнем борются 35 спасателей с помощью восьми единиц техники.

Поезд Ворохта – Киев остановил пожар на хлебокомбинате в Тернопольской области / 2 фотографии

В настоящее время известно, что спасатели предотвратили распространение огня на склад горюче-смазочных материалов железнодорожного депо.

Основные силы сосредоточены на защите от огня второй части складского здания и рядом стоящего здания железнодорожного депо.

Жертв и пострадавших нет.

Источник: Укрзализныця, ГСЧС

Фото: Укрзализныця, ГСЧС