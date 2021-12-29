Поїзд №58 Ворохта – Київ затримується через пожежу на хлібоприймальному комбінаті в Чорткові Тернопільської області.

Поїзд прибув до станції о 20.56. Про час затримки поїзда в Укрзалізниці обіцяють повідомити додатково.

Унаслідок пожежі на хлібокомбінаті, що знаходиться впритул до залізничних колій, на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії хлібоприймального підприємства (подачі зерна та круп).

Пожежа на складі комбінату хлібопродуктів у місті Чортків Тернопільської області сталася 28 грудня о 19.25.

За даними ДСНС, зайнявся дах, за попередньою інформацією, порожнього приміщення на площі близько 1 300 кв. м.

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Пожежу локалізували о 20.50, проте гасіння триває. Із вогнем борються 35 рятувальників за допомогою восьми одиниць техніки.

Поїзд Ворохта – Київ зупинила пожежа на хлібокомбінаті в Тернопільській області / 2 фотографии

На цей час відомо, що рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на склад паливно-мастильних матеріалів залізничного депо.

Основні сили зосереджені на захисті від вогню другої частини складської будівлі та поруч розташованої будівлі залізничного депо.

Жертв та постраждалих немає.

Джерело: Укрзалізниця, ДСНС

Фото: Укрзалізниця, ДСНС