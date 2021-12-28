Селфи с черепом: в Коломые наказали школьников, которые разрушили могилы на кладбище

В Ивано-Франковской области наказали компанию подростков, надругавшихся над могилами на кладбище.

Инцидент произошел в конце августа в Коломые. Следователи установили, что школьники в возрасте от 13 до 14 лет пошли на местное кладбище спланированно.

Дети признались, что самостоятельно оттащили бетонную плиту одного из семейных склепов и открыли верхнюю крышку гроба.

Оттуда они достали череп умершего для совместных селфи и “смешных” видео, которыми потом поделились на своих страницах в соцсетях.

Что решил суд

Уголовное производство велось по ч.3 ст.297 (Надругательство над могилой и останками умерших) УК Украины.

За совершенное по ним применены принудительные меры воспитательного характера посредством передачи под строгий надзор родителей.

В частности, суд постановил запрет на пребывание вне места проживания в вечернее время до мая 2022 года.

Будут ли обжаловать родители решения судьи, пока не сообщается.

Источник: Ивано-Франковская областная прокуратура