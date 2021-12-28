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Селфі з черепом: у Коломиї покарали школярів, які понищили могили на кладовищі

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Селфі з черепом: у Коломиї покарали школярів, які понищили могили на кладовищі

На Івано-Франківщині покарали компанію підлітків, які поглумилися над могилами на кладовищі.

Інцидент стався наприкінці серпня у Коломиї. Слідчі встановили, що школярі віком від 13 до 14 років пішли на місцевий цвинтар сплановано.

Діти зізналися, що самотужки відтягнули бетонну плиту одного із сімейних склепів та відкрили верхню кришку труни.

Звідти вони дістали череп померлого для спільних селфі та “смішних” відео, якими потім поділилися на своїх сторінках у соцмережах.

Що вирішив суд

Кримінальне провадження велося за ч.3 ст.297 (Наруга над могилою та останками померлих) КК України.

За скоєне щодо них застосовано примусові заходи виховного характеру у вигляді передачі під суворий нагляд батьків.

Зокрема, суд постановив заборону перебуванням поза місцем проживання у вечірній час до травня 2022 року.

Чи оскаржуватимуть батьки рішення судді, наразі не повідомляється.

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Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура

Фото: Нацполіція

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