28 декабря во время пожара в палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы, что в Ивано-Франковской области, погибли двое пациентов.

Троих пациентов из соседней палаты удалось спасти.

Пожар в реанимационном отделении, который расположен на первом этаже четырехэтажного здания больницы, начался 28 декабря в 21.22.

На момент прибытия спасателей площадь пожара ориентировочно охватила 55 кв. м. В 21.42 пожар локализован, а в 22.00 — ликвидирован.

Тела двух больных спасатели обнаружили на месте происшествия.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения, пожар в палате реанимации вызвал взрыв.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются и уточняются.

На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.

Как сообщают источники Фактов ICTV, количество жертв, предварительно, может составлять три человека.

Пострадавшие – в крайне тяжелом состоянии, их срочно перевозят в Коломыю.

Утром будет решаться вопрос об их транспортировке вертолетом в ожоговый центр.