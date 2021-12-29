28 грудня під час пожежі в палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні, що в Івано-Франківській області, загинуло двоє пацієнтів.
Трьох пацієнтів із сусідньої палати вдалося врятувати.
Пожежа в реанімаційному відділенні, що розташований на першому поверсі чотириповерхової будівлі лікарні, почалась 28 грудня о 21.22.
На момент прибуття рятувальників площа пожежі орієнтовно охопила 55 кв. м. О 21.42 пожежу локалізовано, а о 22.00 – ліквідовано.
Тіла двох хворих рятувальники виявили на місці надзвичайної події.
Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я, пожежу в палаті реанімації спричинив вибух.
Наразі обставини події з’ясовуються та уточнюються.
На місці працюють рятувальники, вісім бригад екстреної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров’я.
Як повідомляють джерела Фактів ICTV, кількість жертв, попередньо, може становити три особи.
Особи, які постраждали, – нині у вкрай важкому стані, їх терміново перевозять до Коломиї.
Зранку вирішуватиметься питання про їх транспортуванням вертольотом до опікового центру.