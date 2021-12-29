28 грудня під час пожежі в палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні, що в Івано-Франківській області, загинуло двоє пацієнтів.

Трьох пацієнтів із сусідньої палати вдалося врятувати.

Пожежа в реанімаційному відділенні, що розташований на першому поверсі чотириповерхової будівлі лікарні, почалась 28 грудня о 21.22.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі орієнтовно охопила 55 кв. м. О 21.42 пожежу локалізовано, а о 22.00 – ліквідовано.

Тіла двох хворих рятувальники виявили на місці надзвичайної події.

Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я, пожежу в палаті реанімації спричинив вибух.

Наразі обставини події з’ясовуються та уточнюються.

На місці працюють рятувальники, вісім бригад екстреної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров’я.

В Івано-Франківській області горіла реанімація лікарні. Двоє пацієнтів загинули / 2 фотографии

Як повідомляють джерела Фактів ICTV, кількість жертв, попередньо, може становити три особи.

Особи, які постраждали, – нині у вкрай важкому стані, їх терміново перевозять до Коломиї.

Зранку вирішуватиметься питання про їх транспортуванням вертольотом до опікового центру.