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ДТП под Киевом: на Софиевской Борщаговке водитель скорой врезался в электроопору

Юля Захарченко редактор ленты
ДТП под Киевом: на Софиевской Борщаговке водитель скорой врезался в электроопору

На Софиевской Борщаговке на улице Пушкина произошло дорожно-транспортное происшествие. Движение транспорта на дороге перекрыли в обоих направлениях.

По данным Патрульной полиции Киевской области, авария произошла возле дома №20 на улице Пушкина. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.

Полицейские рассказали украинским СМИ, что в аварию попала карета скорой медицинской помощи, направлявшаяся на вызов из Киева.

Водитель врезался в электроопору при заезде в частный сектор, а бетонный столб упал на транспортное средство. Водитель и медик, сидевшие впереди, получили травмы.

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели, ликвидирующие последствия аварии для разблокировки движения на дороге.

Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и относиться с пониманием к временным неудобствам.

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Фото: Патрульная полиция

Источники: Патрульная полиция, Киев Оперативний

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