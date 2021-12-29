На Софіївській Борщагівці на вулиці Пушкіна сталася дорожньо-транспортна пригода. Рух транспорту на дорозі перекрили в обох напрямках.

За даними патрульної поліції Київської області, аварія сталася біля будинку №20 на вулиці Пушкіна. Правоохоронці з’ясовують обставини та причини ДТП.

Поліцейські розповіли українським ЗМІ, що в аварію потрапила карета швидкої медичної допомоги, яка прямувала на виклик з Києва.

Водій врізався в електроопору під час заїзду в приватний сектор, а бетонний стовп впав на транспортний засіб. Водій та медик, які сиділи попереду, дістали травм.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники, які ліквідовують наслідки аварії для розблокування руху на дорозі.

Поліцейські закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та ставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Фото: Патрульна поліція