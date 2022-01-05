10 км босиком: на Винничине двое братиков сбежали от отчима к бабушке в соседнюю область

Полицейские спасли двух мальчиков, которые босиком сбежали из дома от родителей и пошли к бабушке, живущей в соседней области. Детей нашли в десяти километрах от дома.

Инцидент произошел в одном из сел Винницкой области. 12-летний Саша и 6-летний Ваня отправились к родной бабушке, которая живет в Балте в Одесской области. Мать и отчим их исчезновения даже не заметили.

Как спасли детей

В полицию обратились неравнодушные водители, проезжавшие мимо детей, которые одиноко шли по трассе в легкой одежде и без обуви.

Когда они останавливали автомобили и пытались поговорить с мальчиками, те прятались в кустах вдоль дороги. Только после приезда правоохранителей Ваня и Саша рассказали, что произошло.

— Когда мы спросили, чего боятся, в ответ услышали: возвращение домой в Винницкую область. Деток мы согрели и успокоили, – рассказали в полиции.

Выяснилось, что у братьев еще маленькая сестричка, которую мама воспитывает вместе с их отчимом. С первых дней мужчина не любил “чужих” синие и часто издевался над ними.

Мальчики останутся у бабушки

Правоохранители Одесщины разыскали бабушку, до которой пешком пытались дойти братики. Пожилая женщина подтвердила, что мальчики часто приходят в гости, а дома у нее много их одежды и игрушек.

О сложившейся ситуации уже сообщили полицию Винничины. Сейчас продолжаются поиски родной матери детей для выяснения всех обстоятельств: об исчезновении двух малолетних мальчиков ни она, ни сожитель не сообщали.

12-летний Саша и 6-летний Ваня в это время будут оставаться в Балте вместе с бабушкой.