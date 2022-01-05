Авто застряло на железнодорожных путях: в Польше женщина чудом выжила в ДТП

В Польше женщина-водитель застряла на железнодорожных путях и чуть не погибла в результате удара поезда.

Инцидент произошел вечером 4 января на железнодорожном переезде в Рудзенице вблизи города Илава.

Во время переезда 61-летняя женщина случайно выехала на рельсы, а ее белый внедорожник Hyundai застрял и уже не заводился.

Именно в этот момент машинист пассажирского поезда Интерсити сообщением Щецин — Ольштын подал сигнал: он стремительно приближался к автомобилю.

В последний момент женщина выскочила из салона и бросилась подальше от путей. Поезд вдребезги разбил заднюю часть ее внедорожника.

На место инцидента прибыла полиция и медики: пострадавших в результате ДТП нет, а женщина отделалась шоком.

Источник: Info Ilawa