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Авто застряло на железнодорожных путях: в Польше женщина чудом выжила в ДТП

Наташа Тарчевська редактор ленты
Авто застряло на железнодорожных путях: в Польше женщина чудом выжила в ДТП

В Польше женщина-водитель застряла на железнодорожных путях и чуть не погибла в результате удара поезда.

Инцидент произошел вечером 4 января на железнодорожном переезде в Рудзенице вблизи города Илава.

Во время переезда 61-летняя женщина случайно выехала на рельсы, а ее белый внедорожник Hyundai застрял и уже не заводился.

Именно в этот момент машинист пассажирского поезда Интерсити сообщением Щецин — Ольштын подал сигнал: он стремительно приближался к автомобилю.

В последний момент женщина выскочила из салона и бросилась подальше от путей. Поезд вдребезги разбил заднюю часть ее внедорожника.

На место инцидента прибыла полиция и медики: пострадавших в результате ДТП нет, а женщина отделалась шоком.

Источник: Info Ilawa

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