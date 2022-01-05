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Авто застрягло на залізничних коліях: у Польщі жінка дивом вижила в ДТП

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Авто застрягло на залізничних коліях: у Польщі жінка дивом вижила в ДТП

У Польщі жінка-водій застрягла на залізничних коліях і ледь не загинула внаслідок удару потяга.

Інцидент стався ввечері 4 січня на залізничному переїзді в Рудзеніце, що поблизу міста Ілава.

Під час переїзду 61-річна жінка випадково виїхала на колії, і її білий позашляховик Hyundai застряг та вже не заводився.

Саме цієї миті машиніст пасажирського потягу Інтерсіті сполученням Щецин – Ольштин подав сигнал: він стрімко наближався до автомобіля.

Останньої миті жінка вискочили з салону і кинулася подалі від колій. Потяг вщент розтрощив задню частину її позашляховика.

На місце інциденту прибули поліція та медики: постраждалих внаслідок ДТП немає, а жінка-водій відбулася шоком.

Джерело: Info Ilawa

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