Авто застрягло на залізничних коліях: у Польщі жінка дивом вижила в ДТП

У Польщі жінка-водій застрягла на залізничних коліях і ледь не загинула внаслідок удару потяга.

Інцидент стався ввечері 4 січня на залізничному переїзді в Рудзеніце, що поблизу міста Ілава.

Під час переїзду 61-річна жінка випадково виїхала на колії, і її білий позашляховик Hyundai застряг та вже не заводився.

Саме цієї миті машиніст пасажирського потягу Інтерсіті сполученням Щецин – Ольштин подав сигнал: він стрімко наближався до автомобіля.

Останньої миті жінка вискочили з салону і кинулася подалі від колій. Потяг вщент розтрощив задню частину її позашляховика.

На місце інциденту прибули поліція та медики: постраждалих внаслідок ДТП немає, а жінка-водій відбулася шоком.

Джерело: Info Ilawa