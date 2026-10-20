Украинский кинематограф готовит праздничный сюрприз для зрителей: в широкий прокат выходит семейная комедия Два Різдва, Одна Леся.

Лента обещает не только рассмешить, но и заставить задуматься о жизненных выборах.

Премьера в кинотеатрах запланирована уже на 1 января 2027 года, а пока создатели представили первый официальный тизер фильма.

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О сюжетной завязке, звездном актерском составе и подробностях съемок — читайте дальше.

Два Різдва, Одна Леся: вышел официальный тизер новой украинской комедии

В центре истории — главная героиня (в исполнении Леси Никитюк), отказавшаяся в свое время от собственных амбиций и карьеры телезвезды ради любви.

Однако внезапное рождественское чудо дарит ей уникальный шанс заглянуть в альтернативную версию своей жизни и попытаться сделать другой выбор. Воспользуется ли она им — зрители узнают уже в кинотеатрах.

Производством фильма занимались Starlight Production и Новый канал, а дистрибьютором в Украине есть Green Light Films. Проект создан при поддержке национального онлайн кинотеатра Sweet.tv.

Главную женскую роль дополняет мощный актерский ансамбль. Мужа героини сыграл Владимир Кравчук, для которого это уже не первая общая творческая история с Лесей Никитюк.

— В это трудно поверить, но начало этой истории было в 2004 году, где мы с Лесей на фестивале КВН придумывали шутки для ее капитанского конкурса. Склейка! И вот в 2026-м мы играем супругов, которым уже не до шуток. Всегда интересно представлять, как могла бы вернуться твоя жизнь после какого-нибудь решения. Надеюсь, жизнь зрителей тоже немного изменится после решения прийти на фильм Два Різдва, Одна Леся. Конечно, изменится к лучшему! — поделился мыслями Владимир Кравчук.

В противоположность простой семейной жизни, на экране появится другой претендент на сердце главной героини – самовлюбленный продюсер из “жизни мечты”. Его роль исполнил Евгений Лесничий, для которого эта картина стала дебютом в полнометражном кино.

— Я думаю, будет ржака! Мы часто все “кололись” прямо на площадке. Надеюсь, эти дубли оставят и покажут во время титров. Комфортно работалось со всеми, быстро находили общий вайб. Большинство сцен – с Ангелиной Гущиной и Лесей Никитюк. С Ангелиной мы давно знакомы и не раз работали, а с Лесей впервые, — делится эмоциями Евгений Лесничий.

Кроме главных героев, в новогодней комедии сыграла настоящая звездная плеяда украинских актеров: Ирма Витовская, Яков Кучеревский, Ангелина Гущина, Александр Соколов, Евгения Мягенькая, Александр Ярема, Виталий Салий, Макс Ткаченко, Ольга Атанасова и другие.

Режиссером-постановщицей проекта стала Аля Бухтиярова, автором идеи — Юрий Микуленко, создавший сценарий в соавторстве с Марком Лымаренко и Богданом Цыганко.

За визуальное воплощение отвечают оператор-постановщик Константин Пономарев и художник-постановщик Андрей Гречишкин, а продюсерами фильма стали Елена Антонова и Андрей Савченко.

Комедию Два Різдва, Одна Леся производства Starlight Production и Нового канала смотрите во всех кинотеатрах страны с 1 января 2027 года.

Фото: Starlight Production и Новый канал

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