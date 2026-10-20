Массовые протесты во Франции, которые начинались с требований улучшить условия обучения, переросли в масштабные беспорядки. Во время столкновений пострадали торговые заведения и общественные здания, а правоохранители осуществили тысячи задержаний.

Ситуация стала серьезным испытанием для президента Эммануэля Макрона и его правительства, а также обострила политическую борьбу накануне президентских выборов 2027 года.

Факты ICTV выясняли, из-за чего проходят протесты во Франции, почему мирные демонстрации переросли в погромы, как власти пытаются восстановить порядок и кто может воспользоваться кризисом.

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Протесты во Франции: причина и с чего они начались

По данным Euronews, начало нынешней волны протестов связано с проблемами французской системы образования. В сентябре 2026 года школьники и студенты стали активнее выступать против нехватки учителей, переполненных классов, плохого состояния учебных помещений и неравных возможностей получить качественное образование.

Проблемы накапливались годами. В некоторых школах не хватало педагогов и вспомогательного персонала, а имеющихся ресурсов было недостаточно для удовлетворения потребностей учеников. Молодежь также выражала недовольство организацией учебного процесса и трудностями, с которыми выпускники сталкиваются при поступлении в университеты.

Для школьников речь шла не только о более комфортных условиях обучения. Нехватка учителей напрямую влияет на подготовку к экзаменам, а состояние учебных заведений и доступ к образовательным ресурсам могут определять дальнейшие возможности молодежи. Поэтому участники первых акций требовали увеличить финансирование школ, заполнить вакантные должности и пересмотреть подходы к организации обучения.

По мере распространения информации о протестах к ним присоединялись учащиеся других учебных заведений. Проблемы образования постепенно стали поводом для более широкой дискуссии о том, как государство распределяет средства и способно ли оно обеспечить гражданам надлежащие услуги.

Почему во Франции протесты охватили разные социальные группы

Однако требования в сфере образования стали лишь отправной точкой. Позже к демонстрациям присоединились профсоюзы, представители левых политических сил и граждане, которых больше беспокоили зарплаты, пенсии и постоянный рост стоимости жизни.

Для многих французов ключевым вопросом стала покупательная способность. Расходы на жилье, аренду, топливо и энергоносители оказывают давление на семейные бюджеты. Люди опасаются, что даже при наличии работы им становится все сложнее оплачивать повседневные потребности. Недовольство усиливают дискуссии о государственных расходах, социальных гарантиях и доступности общественных услуг.

Ситуация обострилась из-за роста цен на энергоносители. Как отмечает Reuters, подорожание топлива стало дополнительным бременем для домохозяйств и способствовало распространению недовольства в нескольких европейских странах.

В результате во время французских демонстраций объединились люди с разными претензиями к властям. Одни требовали улучшить образование, другие — повысить зарплаты, защитить пенсионные права или сделать жилье доступнее. Часть участников выступала против политики президента Макрона.

Сочетание разных требований и общего недовольства помогло протестам приобрести общенациональный масштаб. Но оно усложнило поиск общего решения, поскольку властям приходится реагировать на различные социальные проблемы, которые нельзя устранить одним решением.

Как мирные демонстрации переросли в погромы во Франции

17 октября 2026 года во Франции прошли масштабные демонстрации, которые, по оценкам организаторов, собрали до 800 тыс. участников. Министерство внутренних дел приводило меньшую цифру — около 550 тыс. человек.

Большинство участников выходили на улицы с мирными требованиями. Однако параллельно действовали отдельные группы, настроенные на столкновения с правоохранителями. В разных городах они ломали уличное оборудование, поджигали автомобили и мусорные баки, атаковали общественные здания и грабили магазины.

По данным Associated Press, беспорядки охватили Париж, Лион, Марсель, Бордо, Лимож и другие города. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы, пытаясь сдержать агрессивные группы.

Массовые демонстрации создали условия, которыми воспользовались радикально настроенные активисты и люди, пришедшие грабить магазины. Правоохранители столкнулись с трудностями из-за большого количества одновременно действовавших очагов беспорядков.

Отдельные группы быстро перемещались по городам, атаковали новые объекты и пользовались тем, что полиции приходилось распределять силы между разными районами. Из-за этого мирные участники демонстраций оказались рядом с людьми, которые устраивали поджоги и грабежи.

В итоге кадры разбитых витрин, горящих автомобилей и столкновений с полицией затмили первоначальные требования протестующих.

Париж: что происходит

Париж стал одним из главных очагов беспорядков. В центральных районах города происходили столкновения с полицией, нападавшие громили магазины и повреждали городское имущество. По информации французского издания Le Monde, отдельные группы приблизились примерно на 300 метров к Елисейскому дворцу, где находится официальная резиденция президента.

Напряженная ситуация сложилась и возле Лувра. Из-за протестной активности и проблем с доступом к музею его вход временно блокировали.

В Бордо нападавшие разгромили резиденцию префекта Жиронды. Для реагирования на обострение привлекали специальные полицейские подразделения. В Лионе подожгли туристический офис на площади Белькур, а в Лиможе огонь охватил историческое здание городской ратуши. Нападения на общественные учреждения также фиксировали в других городах.

Последствия протестов в Париже и других городах Франции

Одними из наиболее пострадавших от беспорядков стали предприниматели. Во время погромов нападавшие разбивали витрины, ломали защитные роллеты, проникали в торговые помещения и выносили товары.

По информации Euronews, глава сети Carrefour Александр Бомпар сообщил, что во время беспорядков пострадали 50 магазинов компании, в том числе 19 супермаркетов и магазинов у дома. Он также отметил, что расходы на ремонт превысят €10 млн.

Общие потери торгового сектора значительно больше. По оценке руководителя Carrefour, который также возглавляет французскую федерацию торговли и дистрибуции, во время погромов пострадали около 1 500 магазинов различных сетей. Убытки отрасли могут достигнуть сотен миллионов евро.

Для крупных компаний это значительные финансовые потери, но для небольших предпринимателей последствия гораздо болезненнее. За разбитыми витринами и разграбленными полками стоят люди, которые вложили в собственное дело сбережения и годы труда. После погрома им нужно восстановить помещения, закупить товар и снова открыть магазин, хотя доходы на это время могут полностью исчезнуть.

Пострадали и работники торговых заведений. По словам руководителя Carrefour, части сотрудников франчайзинговых магазинов придется перейти на сокращенный режим работы.

Как французские власти реагируют на протесты

После массовых погромов правительство было вынуждено срочно усилить меры безопасности. В Париже и ряде других городов ввели локальные комендантские ограничения, чтобы снизить риск новых поджогов и грабежей.

По данным Reuters, по состоянию на 20 октября количество задержанных достигло примерно 2,5 тыс. человек. Данные о количестве пострадавших правоохранителей различаются.

Президент Эммануэль Макрон публично осудил насилие и заявил о необходимости привлечь виновных к ответственности. Он признал, что государственные структуры не смогли должным образом спрогнозировать масштаб беспорядков и подготовиться к ним.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес выразил желание уйти в отставку, признав проблемы с организацией реагирования на погромы. Однако Макрон отказался принять его отставку. Президент поручил министру продолжить работу и пересмотреть подходы к обеспечению общественного порядка.

Премьер-министр Себастьян Лекорню заявил, что локальные комендантские ограничения помогли стабилизировать ситуацию ночью. Однако власти оставили местным администрациям возможность повторно вводить такие меры, если возникнет угроза новых беспорядков.

Кому выгодны протесты во Франции

Пока правительство пытается восстановить порядок, политические противники Макрона получили возможность усилить критику действующей власти. Массовые погромы, поврежденные государственные здания и проблемы с безопасностью стали аргументами для тех, кто обвиняет президента в неспособности эффективно управлять страной.

Заметную выгоду от кризиса могут получить ультраправые силы. Французское Национальное объединение во главе с Жорданом Барделлой и его ведущей политической фигурой Марин Ле Пен подчеркивает необходимость усиления правопорядка, контроля над миграцией и более жесткой реакции государства на преступность.

На фоне погромов такие заявления находят отклик у граждан, которые опасаются за собственную безопасность и не верят, что действующая власть способна защитить их имущество. Для ультраправых это возможность представить себя альтернативой политическому центру, который ассоциируется с Макроном.

В материале Reuters отмечается, что кризис усиливает позиции Марин Ле Пен накануне президентских выборов 2027 года. Из-за ослабления влияния Макрона ее политические перспективы могут улучшиться.

Что сейчас происходит во Франции

По состоянию на 20 октября 2026 года французские власти пытаются стабилизировать ситуацию после масштабных погромов. В Париже и других городах усиливают меры безопасности, проводят задержания и оценивают ущерб. Параллельно продолжается политическая дискуссия об ответственности правительства и будущем социально-экономической политики страны.

Причины протестов не исчезли: нехватка ресурсов в сфере образования, рост стоимости жизни, недовольство зарплатами и социальными гарантиями по-прежнему беспокоят граждан. Однако насилие и мародерство отодвинули первоначальные требования на второй план и превратили ситуацию в серьезный кризис общественной безопасности.

Для Макрона это испытание в конце президентского срока, а для его политических оппонентов — возможность укрепить свои позиции перед выборами 2027 года. Удастся ли властям восстановить доверие граждан, будет зависеть не только от работы полиции, но и от способности решать проблемы, из-за которых люди вышли на улицы.

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