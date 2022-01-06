19 января в 09.50 в Червонозаводском районном суде Харькова состоится подготовительное заседание в деле по обвинению 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского в смертельном ДТП в Харькове 26 октября.

Решение суда о назначении подготовительного заседания накануне вынесла судья Янцовская.

Обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего водителя, который следователи направили 31 декабря, в суд поступил 4 января.

После регистрации дела в автоматизированной системе документооборота суда его передали в производство судье Янцовской.

Подозреваемого будут судить сразу по двум статьям Уголовного кодекса – по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение, и по факту заведомо ложного сообщения о совершении уголовного правонарушения.

Наибольшее наказание по этим статьям предусматривает до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такового.

Смертельное ДТП в Харькове произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской 26 октября.

Автомобиль Infiniti, за рулем которого был 16-летний Николай Харьковский, пролетел на красный свет со скоростью 180 км/ч и столкнулся с Chevrolet Aveo. Водитель последнего погиб на месте происшествия.

16-летнюю девушку и двух 19-летних парней, которые были в салоне Infiniti, госпитализировали в больницу.

Самому Николаю Харьковскому помощь оказали амбулаторно. Однако, пока юноша находился в медицинском учреждении, он позвонил в полицию с сообщением, что его машину якобы угнали.