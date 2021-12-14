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ДТП в Харькове: экспертиза установила, что автомобиль Infiniti двигался со скоростью 180 км/ч

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Экспертиза установила, что скорость Infiniti, за рулем которого харьковский подросток устроил смертельное ДТП, была 180 км/ч.

Экспертиза ДНК, которую сделали ранее, подтвердила, что за рулем автомобиля был именно 16-летний Николай Харьковский, хотя он этого не признавал.

На днях провели и психиатрическую экспертизу и участника аварии сочли вменяемым.

Резонансное ДТП в Харькове с участием 16-летнего подростка произошло вечером 26 октября в центре города. Находясь за рулем авто Infiniti, парень проехал на красный свет светофора со скоростью более 170 км/ч.

Он врезался в легковушку Chevrolet, 58-летний вождь которого от полученных травм скончался на месте. Водитель Infiniti сильно не пострадал, но трое пассажиров иномарки получили травмы разной тяжести, их госпитализировали.

Против Харьковского возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). 28 октября его взяли под стражу без права внесения залога.

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