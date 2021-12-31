Следователи направили в суд обвинительный акт относительно 16-летнего водителя Infiniti, совершившего смертельную автокатастрофу в Харькове вечером 26 октября.

По данным Офиса генерального прокурора, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​Харькове столкнулись два автомобиля, один из которых ехал на красный сигнал светофора.

На месте аварии погиб водитель Chevrolet Aveo, а 16-летнюю девушку и двух 19-летних парней госпитализировали в больницу.

Следствие установило, что автомобилем Infiniti управлял 16-летний подросток Николай Харьковский, двигавшийся со скоростью 180 км/ч.

Находясь в медицинском учреждении, юноша позвонил полиции с сообщением, что его машину якобы угнали.

Правоохранители выяснили, что во время аварии Infiniti находился в исправном состоянии, в частности, тормозная и рулевая системы.

Подозреваемого будут судить по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение) и частью 1 статьи 383 (Заведомо ложное сообщение о совершении Украина.

Наибольшее наказание по этим статьям предусматривает тюремное заключение на срок от двух до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такого.

В настоящее время продолжается следствие по фактам допуска родителями подростка к управлению автомобилем и злостному неисполнению обязанностей по уходу за ребенком (статьи 287 и 166 УК Украины).

Также правоохранители расследуют факт незаконного завладения транспортным средством (по частям 1 и 3 статьи 289 УКУ).