19 січня о 09.50 у Червонозаводському районному суді Харкова відбудеться підготовче засідання у справі за обвинуваченням 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського у смертельній ДТП у Харкові 26 жовтня.

Ухвалу про призначення підготовчого засідання напередодні винесла суддя Тетяна Янцовська.

Обвинувальний акт щодо неповнолітнього водія, який слідчі спрямували 31 грудня, до суду надійшов 4 січня.

Після реєстрації справи в автоматизованій системі документообігу суду її передали в провадження судді Тетяні Янцовській.

Підозрюваного судитимуть одразу за двома статтями Кримінального кодексу – за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, та за фактом завідомо неправдивого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Найбільше покарання за цими статтями передбачає до восьми років тюрми із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.

Смертельна ДТП у Харкові сталася на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської 26 жовтня.

Автомобіль Infiniti, за кермом якого був 16-річний Микола Харківський, пролетів на червоне світло із швидкістю 180 км/год та зіткнувся з Chevrolet Aveo. Водій останнього загинув на місці події.

16-річну дівчину та двох 19-річних хлопців, які були в салоні Infiniti, госпіталізували до лікарні.

Самому Миколі Харківському допомогу надали амбулаторно. Однак, поки юнак перебував у медичному закладі, він зателефонував до поліції з повідомленням, що його машину нібито викрали.

Джерело: Червонозаводський районний суд м. Харкова