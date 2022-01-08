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Торопился в Шарм-эль-Шейх: в Египте разбился пассажирский автобус, есть погибшие

Наташа Тарчевська редактор ленты
Торопился в Шарм-эль-Шейх: в Египте разбился пассажирский автобус, есть погибшие

В масштабном ДТП в Египте столкнулись автобус и микроавтобус. Погибли 17 пассажиров, еще 17 получили серьезные травмы.

Инцидент произошел на Синайском полуострове. Большой пассажирский автобус направлялся на курорт Шарм-эль-Шейх из столицы Египта Каира.

В столице провинции Южный Синай Эль-Тор водитель допустил столкновение с микроавтобусом. По предварительной информации, ДТП в Египте мог спровоцировать густой туман.

Пострадали ли в этой аварии украинские граждане, пока неизвестно.

Напомним, в начале сентября в Египте произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который также направлялся из Каира в курортный Шарм-эль-Шейх.

Тогда в результате ДТП погибли 12 человек, еще 34 пассажира получили ранения разной степени тяжести: медики диагностировали сотрясения мозга, переломы, синяки и ссадины.

На месте происшествия работало более трех десятков машин скорой помощи.

Фото: Depositphotos

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