Поспішав у Шарм-ель-Шейх: в Єгипті розбився пасажирський автобус, є загиблі

В масштабному ДТП в Єгипті зіткнулися автобус та мікроавтобус. Загинуло 17 пасажирів, ще 17 отримали серйозні травми.

Інцидент стався на Синайському півострові. Великий пасажирський автобус прямував на курорт Шарм-ель-Шейх зі столиці Єгипту Каїру.

У столиці провінції Південний Синай Ель-Тор водій допустив зіткнення з мікроавтобусом. За попередньою інформацією, ДТП в Єгипті міг спровокувати густий туман.

Чи постраждали в цій аварії українські громадяни, наразі невідомо.

مصرع وإصابة عدد من المواطنين في حادث تصادم بين “ميكروباص” و”أتوبيس” على طريق “الطور – نفق الشهيد أحمد حمدي” بمحافظة #جنوب_سيناء pic.twitter.com/9Anu3zHOkI — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 8, 2022

Нагадаємо, на початку вересня в Єгипті сталося ДТП за участі пасажирського автобуса, який також прямував із Каїру до курортного Шарм-ель-Шейху.

Тоді внаслідок ДТП загинули 12 осіб, ще 34 пасажири отримали поранення різного ступеня тяжкості: медики діагностували струси мозку, переломи, синці та садна.

На місці події працювали більше трьох десятків машин швидкої допомоги.