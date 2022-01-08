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Факты / Происшествия

Снегопад в Пакистане унес жизни более двух десятков туристов

Анастасия Гевко редактор ленты
Снегопад в Пакистане унес жизни более двух десятков туристов

В Пакистане во время снегопада в районе города Мурри провинции Пенджаб погибло более 20 человек на автомобилях. 

По данным ВВС, местные жители сообщили, что всего подтвердилась смерть 21 человека.

В целом под снегом оказались заблокированы около тысячи машин, сам район объявили зоной бедствия. 

В район города Мурри в последние дни прибыли туристы на более чем 100 тыс. авто.

Они хотели понаблюдать за необычайно сильным для Пакистана снегопадом.

По данным полиции, это вызвало огромные пробки на дорогах, ведущих в город и из него.

Полиция сообщила, что по меньшей мере шесть человек замерзли в своих автомобилях, но пока неясно, как погибли остальные. В качестве возможной причины указывается удушье от вдыхания паров.

Кризис связывают с тем, что такое большое количество туристов прибыло в Мурри впервые за 15-20 лет.

Как сообщается, с серьезными проблемами из-за сильнейшего снегопада столкнулось и местное население, страдающее из-за нехватки газа и воды.

Тем временем премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил сожаление в связи с “трагической гибелью” туристов.

– Приказал провести расследование и утвердить строгие правила, которые помогут предотвратить такие трагедии в будущем, – заявил он.

Отмечается, что Мурри – это горный курортный город к северу от столицы Исламабада. Его построили британцы в 19 веке. Он использовался ими как медицинская база для колониальных войск.

Источник: ВВС

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