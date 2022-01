Снегопад в Пакистане унес жизни более двух десятков туристов

В Пакистане во время снегопада в районе города Мурри провинции Пенджаб погибло более 20 человек на автомобилях.

По данным ВВС, местные жители сообщили, что всего подтвердилась смерть 21 человека.

В целом под снегом оказались заблокированы около тысячи машин, сам район объявили зоной бедствия.

Plz avoid to go murree in these days @aaliaaaliya #Murree pic.twitter.com/HGKMdQzKld

В район города Мурри в последние дни прибыли туристы на более чем 100 тыс. авто.

Они хотели понаблюдать за необычайно сильным для Пакистана снегопадом.

По данным полиции, это вызвало огромные пробки на дорогах, ведущих в город и из него.

Army has started rescue operation in Murree #Murree pic.twitter.com/0bsE1ihOMt

Полиция сообщила, что по меньшей мере шесть человек замерзли в своих автомобилях, но пока неясно, как погибли остальные. В качестве возможной причины указывается удушье от вдыхания паров.

Кризис связывают с тем, что такое большое количество туристов прибыло в Мурри впервые за 15-20 лет.

Как сообщается, с серьезными проблемами из-за сильнейшего снегопада столкнулось и местное население, страдающее из-за нехватки газа и воды.

Тем временем премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил сожаление в связи с “трагической гибелью” туристов.

Watch this video before planning for Murree. Ya Allah Khair. Even rescue machines failed to operate. #Murree pic.twitter.com/aP2bG5elh9

— Jaffar Khan kakar (@Jaffar_Journo) January 8, 2022