Белорусский вертолет Ми-24 сбил российский дрон, летевший в направлении Украины — СМИ
Белорусский вертолет Ми-24 12 июля атаковал и уничтожил российский ударный БпЛА типа Гербера, летевший в сторону Украины.
Об этом сообщил источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Белорусский вертолет сбил дрон РФ: подробности
В ведомстве также отметили, что в тот момент в воздушном пространстве Беларуси находились по меньшей мере три российских беспилотника. Один из них был обнаружен белорусским экипажем во время патрулирования.
— Вертолет белорусских сил ПВО при выполнении задания по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона, — говорится в сообщении.
В Минобороны Белоруси официально не комментировали инцидент. По информации источников, обломки сбитого БпЛА рухнули на территории Гомельской области.
Напомним, что в течение ночи и утра 12 июля РФ массированно атаковала Украину, запустив 339 Шахедов, 258 дронов-имитаторов и 26 крылатых ракет Х-101.
В Воздушных силах ВСУ зафиксировали попадание одной ракеты и 20 ударных БпЛА в пяти локациях, а также падение обломков сбитых целей — еще на 19-ти.
Основной удар пришелся на Черновцы, где погибли два человека.
Источники: Hromadske, Суспільне