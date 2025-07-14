Укр Рус
Укр Рус
Популярные
У каждого дипломата есть ротационный цикл: Сибига подтвердил замену посла Украины в США
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Брижит Макрон публично проигнорировала мужа во время визита в Великобританию
Срочно
Взрывы в Луцке: в городе – пожар на территории предприятия и гаражного кооператива
Смерть 18-летней Марии Бугаевой в Италии: в МИД назвали вероятную причину
Нуждается в проверке
Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

Белорусский вертолет Ми-24 сбил российский дрон, летевший в направлении Украины — СМИ

Гелікоптер Мі-24
Фото: Getty Images

Белорусский вертолет Ми-24  12 июля атаковал и уничтожил российский ударный БпЛА типа Гербера, летевший в сторону Украины.

Об этом сообщил источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Белорусский вертолет сбил дрон РФ: подробности

В ведомстве также отметили, что в тот момент в воздушном пространстве Беларуси находились по меньшей мере три российских беспилотника. Один из них был обнаружен белорусским экипажем во время патрулирования.

Сейчас смотрят

— Вертолет белорусских сил ПВО при выполнении задания по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона, — говорится в сообщении.

В Минобороны Белоруси официально не комментировали инцидент. По информации источников, обломки сбитого БпЛА рухнули на территории Гомельской области.

Напомним, что в течение ночи и утра 12 июля РФ массированно атаковала Украину, запустив 339 Шахедов, 258 дронов-имитаторов и 26 крылатых ракет Х-101.

В Воздушных силах ВСУ зафиксировали попадание одной ракеты и 20 ударных БпЛА в пяти локациях, а также падение обломков сбитых целей — еще на 19-ти.

Основной удар пришелся на Черновцы, где погибли два человека.

Читайте также
Последствия операции Паутина: на авиабазах РФ строят бетонные бункеры и ангары
Спецоперація Павутина

Источники: Hromadske, Суспільне

Связанные темы:

БеларусьГелікоптердронРосія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь