Снігопад у Пакистані забрав життя понад двох десятків туристів

У Пакистані під час снігопаду в районі міста Муррі провінції Пенджаб загинуло понад 20 туристів на автомобілях.

За даними ВВС, місцеві жителі повідомили, що всього підтвердилася смерть 21 особи.

Загалом під снігом заблоковано близько тисячі машин, сам район оголосили зоною лиха.

Plz avoid to go murree in these days@aaliaaaliya #Murree pic.twitter.com/HGKMdQzKld — Khurram Shehzad Awan (@khurramawan2013) January 8, 2022

У район міста Муррі останніми днями прибули туристи на понад 100 тис. авто.

Вони хотіли поспостерігати за надзвичайно сильним для Пакистану снігопадом.

Army has started rescue operation in Murree#Murree pic.twitter.com/0bsE1ihOMt — Atif shafique (@AtifShafique6) January 8, 2022

За даними поліції, це викликало величезні пробки на дорогах, що ведуть до міста та з нього.

Поліція повідомила, що щонайменше шестеро людей насмерть замерзли у своїх автомобілях, але поки що неясно, як загинули інші. Як можлива причина вказується задуха від вдихання пари.

Watch this video before planning for Murree. Ya Allah Khair. Even rescue machines failed to operate. #Murree pic.twitter.com/aP2bG5elh9 — Jaffar Khan kakar (@Jaffar_Journo) January 8, 2022

Кризу пов’язують з тим, що така велика кількість туристів прибула до Муррі вперше за 15-20 років.

Як повідомляється, із серйозними проблемами через сильний снігопад зіткнулося і місцеве населення, яке страждає через брак газу і води.



Тим часом прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан висловив жаль у зв’язку із “трагічною загибеллю” туристів.

– Наказав провести розслідування та затвердити суворі правила, які допоможуть запобігти таким трагедіям у майбутньому, – заявив він.

Зазначається, що Муррі – це гірське курортне місто на північ від столиці Ісламабаду. Його збудували британці в 19 столітті. Він використовувався ними як медична база колоніальних військ.

Фото: скріншот відео Dunya News