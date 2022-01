Снігопад у Пакистані забрав життя понад двох десятків туристів

У Пакистані під час снігопаду в районі міста Муррі провінції Пенджаб загинуло понад 20 туристів на автомобілях.

За даними ВВС, місцеві жителі повідомили, що всього підтвердилася смерть 21 особи.

Загалом під снігом заблоковано близько тисячі машин, сам район оголосили зоною лиха.

У район міста Муррі останніми днями прибули туристи на понад 100 тис. авто.

Вони хотіли поспостерігати за надзвичайно сильним для Пакистану снігопадом.

За даними поліції, це викликало величезні пробки на дорогах, що ведуть до міста та з нього.

Поліція повідомила, що щонайменше шестеро людей насмерть замерзли у своїх автомобілях, але поки що неясно, як загинули інші. Як можлива причина вказується задуха від вдихання пари.

