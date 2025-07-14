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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Взрывы в Сумах и области: пожар после удара дронов и погибшие от КАБов

вибухи у сумах 14 липня
Фото: ГСЧС

Взрывы в Сумах 14 июля прогремели утром. Вражеские беспилотники ударили по одному из объектов гражданской инфраструктуры.

Взрывы в Сумах сегодня — последствия

В результате взрывов в Сумах произошло частичное разрушение нежилого здания, после чего возник масштабный пожар.

Как сообщают спасатели, пламя охватило как внутренние помещения сооружения, так и его кровлю.

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Из-за характера возгорания тушение пожара велось с нескольких направлений одновременно, в частности с привлечением высотной специальной техники.

Несмотря на сложные условия, подразделениям ГСЧС удалось полностью ликвидировать пожар. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Атака КАБами по Сумской области

Между тем, как сообщили в полиции, в области в результате удара управляемыми авиабомбами повреждены по меньшей мере шесть многоэтажек, шесть частных домов, четыре нежилых помещения, три гаражных бокса, автобус и легковой автомобиль.

В результате атаки врага погибли двое мужчин, ранены еще один мужчина, две 30-летние женщины и 7-летний сын одной из них, сообщили в прокуратуре.

удар кабами по Сумщині

Фото: Нацполиция

Взрывы сегодня ночью раздавались и в Днепропетровской области.

Там в результате атаки беспилотников пострадали три человека, среди которых — дети.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 237-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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