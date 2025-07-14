Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию до 5 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней.

Продолжение военного положения и мобилизации в Украине

После голосования парламента за эти документы, которое состоится на этой неделе, военное положение и мобилизация будут продлены с 7 августа по 5 ноября 2025 года.

Речь идет о проекте закона об утверждении указа президента о продлении срока действия военного положения в Украине (№13471) от 14 июля.

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И законопроекте №13471 — об утверждении указа президента о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

С начала полномасштабного вторжения РФ военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине уже неоднократно продлевали:

с 24 февраля до 25 мая 2022 года;

с 25 мая до 23 августа 2022 года;

с 23 августа до 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года до 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля до 20 мая 2023 года;

с 20 мая до 18 августа 2023 года;

с 18 августа до 16 ноября 2023 года;

с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года;

с 14 февраля до 13 мая 2024 года;

с 13 мая до 11 августа 2024 года;

с 11 августа до 9 ноября 2024 года;

с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года;

с 8 февраля до 9 мая 2025 года;

с 9 мая до 7 августа 2025 года.

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