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В США женщина изолировала своего сына, больного Covid-19, в багажнике автомобиля

Наташа Тарчевська редактор ленты
В США женщина изолировала своего сына, больного Covid-19, в багажнике автомобиля

В американском штате Техас женщина закрыла своего 13-летнего сына в багажнике своего автомобиля после того, как он получил положительный тест на коронавирус.

Инцидент произошел в городе Хьюстон. 41-летняя Сара Бим, узнав о болезни сына, попыталась изолироваться от него. В тот же день женщина решила поехать в одну из локаций в городе, где проводят бесплатное Covid-тестирование.

Там она хотела убедиться, не подцепила ли опасный вирус, а также проверить подростка.

Приехав на место, женщина ненадолго покинула автомобиль. Странные звуки из багажника замкнутого автомобиля услышали случайные прохожие. Они и сообщили об этом директору медицинских служб, проводившим Covid-тестирование.

13-летний парень в результате поездки в багажнике не пострадал. В то же время, полиция уже подготовила ордер на арест его матери.

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Источник: Click2Houston

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