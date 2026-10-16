В субботу, 17 октября, в Украине будут применяться вынужденные меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики отключения света будут введены для бизнеса и для некоторых категорий потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 17 октября: что известно

Графики отключения света 17 октября будут введены из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

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Как будут действовать меры ограничения 17 октября:

00:00 — 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины

06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2,5 очередей) в части областей

В Укрэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может изменяться в результате российских обстрелов.

– Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе, – советуют в компании.

Также энергетики просят потреблять электроэнергию бережливо.

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