Карина Зуева, выпускающий редактор Lifestyle
2 мин.
Графики отключения света 17 октября: как будут действовать в субботу
В субботу, 17 октября, в Украине будут применяться вынужденные меры по ограничению потребления электроэнергии. Графики отключения света будут введены для бизнеса и для некоторых категорий потребителей.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света 17 октября: что известно
Графики отключения света 17 октября будут введены из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.
Сейчас смотрят
Как будут действовать меры ограничения 17 октября:
- 00:00 — 23:59 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины
- 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2,5 очередей) в части областей
В Укрэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может изменяться в результате российских обстрелов.
– Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе, – советуют в компании.
Также энергетики просят потреблять электроэнергию бережливо.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.