В США полисмены вытащили пилота из самолета за несколько секунд до столкновения с поездом

В окрестностях Лос-Анджеласа в США в воскресенье произошла авиакатастрофа. Одномоторный самолет Cessna 172 потерпел крушение вскоре после взлета и разбился на железнодорожных путях неподалеку от аэропорта Уайтмен в Пакойме.

Пилот самолета единственный, кто находился на борту. По словам прес-секретаря пожарного управления Лос-Анджелеса Брайана Хэмпфри, спасатели получили сообщение об аварии около 14:10 9 января.

Предварительной причиной аварии стала потеря тяги двигателя.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022

В видео из нагрудной камеры, обнародованном полицейским управлением Лос-Анджелеса видно, как полисмены вытаскивают мужчину из самолета, а спустя несколько секунд в Cessna 172 врезается поезд.

— Вытащив пилота, разбившегося на железнодорожных путях, полицейские проявили героизм и смекалку, — заявили в полицейском управлении Лос-Анджелеса.

После инцидента парамедики доставили пилота в травмпункт. Несмотря на порезы и синяки, его состояние оценивают как стабильное.

Пока полисмены расследовали аварию, а спасательные бригады очищали участок от обломков самолета движение на этом участке было ограничено. CBS сообщили, что одна или несколько полос Сан-Фернандо-роуд и Осборн-стрит были закрыты в этом районе.