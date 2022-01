В США полисмены вытащили пилота из самолета за несколько секунд до столкновения с поездом

В окрестностях Лос-Анджеласа в США в воскресенье произошла авиакатастрофа. Одномоторный самолет Cessna 172 потерпел крушение вскоре после взлета и разбился на железнодорожных путях неподалеку от аэропорта Уайтмен в Пакойме.

Пилот самолета единственный, кто находился на борту. По словам прес-секретаря пожарного управления Лос-Анджелеса Брайана Хэмпфри, спасатели получили сообщение об аварии около 14:10 9 января.

Предварительной причиной аварии стала потеря тяги двигателя.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

