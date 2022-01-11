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Факты / Происшествия

В США полисмены вытащили пилота из самолета за несколько секунд до столкновения с поездом

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
У США врятували пілота літака

В окрестностях Лос-Анджеласа в США в воскресенье произошла авиакатастрофа. Одномоторный самолет Cessna 172 потерпел крушение вскоре после взлета и разбился на железнодорожных путях неподалеку от аэропорта Уайтмен в Пакойме.

Пилот самолета единственный, кто находился на борту. По словам прес-секретаря пожарного управления Лос-Анджелеса Брайана Хэмпфри, спасатели получили сообщение об аварии около 14:10 9 января.

Предварительной причиной аварии стала потеря тяги двигателя.

В видео из нагрудной камеры, обнародованном полицейским управлением Лос-Анджелеса видно, как полисмены вытаскивают мужчину из самолета, а спустя несколько секунд в Cessna 172 врезается поезд.

— Вытащив пилота, разбившегося на железнодорожных путях, полицейские проявили героизм и смекалку, — заявили в полицейском управлении Лос-Анджелеса.

После инцидента парамедики доставили пилота в травмпункт. Несмотря на порезы и синяки, его состояние оценивают как стабильное.

Пока полисмены расследовали аварию, а спасательные бригады очищали участок от обломков самолета движение на этом участке было ограничено. CBS сообщили, что одна или несколько полос Сан-Фернандо-роуд и Осборн-стрит были закрыты в этом районе.

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Источник: CBS News

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