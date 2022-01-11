Свекровь держала под замком: в Житомирской области женщине вернули двухлетнюю дочь

В Житомирской области молодая мать с помощью полиции вернула свою двухлетнюю дочь. Несколько дней в собственном доме ребенка удерживала 57-летняя бабушка.

Инцидент произошел в Новограде-Волынском. 25-летняя женщина обратилась в полицию и попросила помочь увидеться со своей дочерью.

Молодая мать находится на стадии развода со своим мужем, а пока тот уехал в Киев на работу, она вместе с дочерью вынуждена была проживать со свекровью.

Между женщинами возник конфликт, и бабушка забрала внучку себе, приказав 25-летней матери ехать к своим родственникам.

Поскольку женщина не лишена материнских прав, полицейские помогли бесконфликтно вернуть ей маленькую дочь.

Где будет проживать семья

Вместе с двухлетней девочкой молодая мать переехала в другую деревню, где проживают ее родственники. Отдельно была проведена профилактическая беседа с бабушкой.

Полицейские подтвердили, что было установлено, что в доме есть все условия для воспитания и развития ребенка в доме.

Полицейские также подтвердили, что раньше семья не попадала ни в поле зрения правоохранителей, ни социальных служб.