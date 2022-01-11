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Свекруха тримала під замком: у Житомирській області жінці повернули дворічну доньку

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Свекруха тримала під замком: у Житомирській області жінці повернули дворічну доньку

У Житомирській області молода матір за допомогою поліції повернула свою дворічну доньку. Декілька днів у власному будинку дитину утримувала 57-річна свекруха.

Інцидент стався у Новоград-Волинському. 25-річна жінка звернулася до поліції і попросила допомогти побачитися зі своєю донькою.

Молода матір перебуває на стадії розлучення зі своїм чоловіком, а поки той поїхав до Києва на роботу, вона разом із донькою змушена була проживати зі свекрухою.

Між жінками виник конфлікт, і бабуся забрала онучку собі, наказавши 25-річній матері їхати до своїх родичів.

Оскільки жінку не позбавлено материнських прав, поліцейські допомогли безконфліктно повернути їй маленьку донечку.

Де буде мешкати родина

Разом із дворічною дівчинкою молода матір переїхала до іншого села, де проживають її родичі. Окремо було проведено профілактичну бесіду з бабусею.

Поліцейські підтвердили: було встановлено, що у будинку є всі умови для виховання і розвитку дитини.

Поліцейські також підтвердили, що раніше родина не потрапляла ані у поле зору правоохоронців, ані соціальних служб.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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