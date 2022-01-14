Вылила полный ковш кипятка: на Донетчине 45-летняя женщина убила своего собутыльника

В Донецкой области будут судить 45-летнюю женщину, которая облила кипятком своего собутыльника. В результате полученных ожогов мужчина скончался.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября в Краматорске. Находясь в компании знакомых, женщина начала ссориться с мужчиной моложе ее на 10 лет.

Когда слова не помогли, 35-летний мужчина ударил ее кулаком в лицо. В ответ на это женщина вышла на кухню, вскипятила воду в металлическом ковшике и вылила кипяток ему на тело.

— Мужчина получил 40% ожогов тела. На следующий день женщина обнаружила знакомого без признаков жизни, — сообщали в полиции.

Судмедэксперт установил, что на теле 35-летнего мужчины были термические ожоги рук, ног и туловища.

Что угрожает женщине

Как выяснилось, подозреваемая женщина 14 лет своей жизни провела за решеткой. Тогда ее признали виновной в совершении умышленного убийства по хулиганским мотивам.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 121 (Тяжелое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Досудебное расследование завершено, и обвинительный акт уже направлен в суд. В ходе следствия женщина находилась в СИЗО.

Источники: Донецкая областная прокуратура, Нацполиция